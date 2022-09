Energia, Fontana: 'Illuminazione ridotta contro gli sprechi'

(ANSA) - MILANO, 07 SET - "Palazzo Lombardia riduce la sua illuminazione ai minimi termini per contrastare gli sprechi energetici. Nella nostra quotidianità possiamo adottare tanti accorgimenti per ridurre le spese. Oltre alle buone pratiche, serve un intervento rapido e deciso del Governo e dell'Europa per contrastare i rincari energetici". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana commenta la decisione di spegnere le luci del Pirellone e di Palazzo Lombardia.

L'informativa che riassume le disposizioni che entrano in vigore "con effetto immediato" elaborata da Aria, la società regionale per l'innovazione e gli acquisti, è stata illustrata agli assessori durante l'ultima seduta di giunta e parla di interventi "a costo zero" in grado di far risparmiare alla Regione il 6 per cento sui costi della bolletta energetica. Il piano prevede lo spegnimento "dell'illuminazione scenografica serale e notturna della copertura della piazza Città di Lombardia e dei suoi portici esterni, assicurando solo la nuova illuminazione di sicurezza con fari led". (ANSA).