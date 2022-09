Champions: show del Bayern, Inter parte con un ko

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Parte in salita l'avventura dell'Inter in Champions League. Nella gara d'esordio della prima giornata i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno incassato una sconfitta con il Bayern Monaco: i bavaresi si sono imposti 2-0 e si prendono subito i tre punti nel girone C. Il Bayern avanti al 25' con Sané: nella ripresa l'Inter sfiora il pari con Dzeko. Ma al 21' una azione super dei tedeschi con protagonista ancora Sané che provoca l'autogol di D'Ambrosio. (ANSA).