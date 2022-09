Al San Carlo di Milano nuova risonanza magnetica 'ad alto campo'

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Una nuova risonanza magnetica 3 Tesla è stata inaugurata questa mattina all'ospedale San Carlo di Milano, un'apparecchiatura all'avanguardia della diagnostica che beneficia del campo magnetico più alto disponibile oggi in ambito clinico. Uno strumento di ultima generazione 'ad alto campo', dotato di una tecnologia che permette un rapporto segnale/rumore particolarmente vantaggioso, con riduzione dei tempi di esecuzione degli esami.

La Rm 3 Tesla è considerata la metodica più adeguata per lo studio delle malattie neoplastiche, degenerative e infiammatorie del sistema nervoso centrale e periferico.

La possibilità di ottenere immagini di elevato dettaglio anatomico, infatti, si traduce nel vantaggio di studiare strutture molto piccole, con l'opportunità di riconoscere patologie in fase precoce. Presenti all'evento, oltre al direttore generale dell'Asst Santi Paolo e Carlo, Matteo Stocco, e al responsabile della struttura di Radiologia, Maurizio Cariati, anche la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, e l'assessore lombardo alla Sicurezza Romano La Russa. "Investire in grandi apparecchiature come questa - ha commentato Moratti - significa mettere a disposizione dei medici gli strumenti più avanzati di diagnosi per interventi terapeutici precoci". Adesso, ha spiegato Cariati, "abbiamo la possibilità di eseguire esami in tempi del 30% più rapidi, usando il cosiddetto 'imaging multi eco'".

Negli ospedali San Carlo e San Paolo la cittadinanza "oggi trova le più moderne strumentazioni tecnologiche - ha concluso Stocco - associate a professionalità e grande expertise di medici specialisti e team sanitari". (ANSA).