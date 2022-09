Università: quattro atenei Milano insieme per progetto Musa

(ANSA) - MILANO, 06 SET - Grazie alla collaborazione tra quattro università cittadine nasce a Milano "l'ecosistema della tecnologia e dell'innovazione". Un progetto che porta il nome di Musa, acronimo di Multilayered Urban Sustainability Action, e che vede la partecipazione dell'università di Milano-Bicocca, ente proponente, del Politecnico, della Bocconi e della Statale.

L'iniziativa si pone l'obiettivo di "sviluppare soluzioni smart per l'energia rinnovabile e la gestione dei rifiuti", di studiare nuovi modelli di mobilità green e di creare un polo di accelerazione per start-up.

La sfida è quella di creare un ecosistema di innovazione da replicare anche a livello nazionale, grazie alle numerose partnership con soggetti pubblici e privati e a un investimento complessivo di 116 milioni di euro, finanziato per 110 milioni dal Pnrr.

Il progetto è stato presentato oggi all'università di Milano-Bicocca alla presenza dei rettori dei quattro atenei, Giovanna Iannantuoni (Bicocca), Ferruccio Resta (Politecnico), Gianmario Verona (Bocconi), Elio Franzini (Statale), del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, dell'assessore lombardo all'Istruzione Fabrizio Sala, del sindaco di Milano Giuseppe Sala e del presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti.

"Con la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da parte di Regione nella società consortile Musa - ha commentato Fontana - abbiamo confermato la volontà di dotare di una governance solida l'ecosistema, hub e soggetto attuatore".

"Sono i progetti come questo - ha aggiunto il sindaco Sala - a fare la differenza nella crescita del Paese e delle nostre città sotto il profilo dell'innovazione". I fondi del Pnrr "vanno usati proprio per questo - ha concluso - per dare avvio ad azioni ampie di rinnovamento, in grado di mettere a fattor comune competenze di alto livello". (ANSA).