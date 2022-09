Rabbino capo Milano: 'Antisemitismo c'è, moltissimi i segnali'

(ANSA) - MILANO, 06 SET - "L'antisemitismo c'è. C'è sempre stato e c'è di nuovo, credo che sia molto evidente. I segnali sono tanti, moltissimi. Dai più stupidi ai più preoccupanti". Lo ha detto il Rabbino capo di Milano, Alfonso Pedatzur Arbib, a margine della cerimonia nella scuola ebraica per ricordare il 50esimo anniversario dell'attacco terroristico del 1972 a Monaco durante i Giochi Olimpici, nel quale furono uccisi undici atleti israeliani.

"Dopo la seconda guerra mondiale ad essere antisemiti non si faceva una bella figura. Adesso basta chiamarlo in un altro modo", ha aggiunto.

Anche il vicepresidente della comunità ebraica di Milano, Ilan Boni, ha parlato dei cori antisemiti che si sono sentiti anche nell'ultimo derby a San Siro: "Li ho sempre sentiti da quando ero piccolo. Ora ho smesso di andare allo stadio, mi davano troppo fastidio". E ha aggiunto: "Noi ebrei abbiamo questo fardello, viviamo sempre con il timore che qualcosa possa accadere. Con la storia che abbiamo avuto difficilmente possiamo dimenticare". (ANSA).