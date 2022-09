Pnrr: protocollo Finanza-Regione Lombardia contro le frodi

(ANSA) - MILANO, 06 SET - Il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza e la Regione Lombardia hanno siglato un protocollo di intesa per la prevenzione e contrasto delle frodi nell'utilizzo delle risorse pubbliche, anche connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il protocollo prevede che la Regione fornisca, su richiesta dei Comandi Provinciali della Finanza, i dati utili per l'attività di controllo, e comunichi anomalie o irregolarità sintomatiche di condotte fraudolente. Inoltre, la Regione metterà a disposizione la banca dati "SAPBO", per le informazioni utili per le indagini a contrasto delle frodi nella spesa pubblica. A sua volta, la Finanza comunicherà, nel caso di accertamento di irregolarità o frodi, le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di recupero dei finanziamenti e sospensione delle erogazioni di competenza regionale.

Il protocollo ha durata triennale e la sua attuazione verrà monitorata da un apposito tavolo tecnico, composto da rappresentanti di entrambe le Amministrazioni. "La possibilità - dice il Generale di Divisione Stefano Screpanti, Comandante Regionale della Guardia di Finanza - ,di utilizzare l'ampio patrimonio informativo di cui Regione Lombardia dispone, incrociato con i dati in possesso dei nostri Reparti sul territorio, consentirà di orientare in maniera ancor più efficace le attività d'indagine nei confronti dei soggetti che presentano i più elevati profili di rischio di frode, e di intervenire tempestivamente per evitare che le risorse stanziate vengano destinate per finalità illecite".

"Il Protocollo sottoscritto oggi - commenta il presidente della Regione Attilio Fontana - sigla una collaborazione importante tra Regione e Guardia di Finanza per contrastare i tentativi di frode in relazione ai bandi della Pubblica Amministrazione". (ANSA).