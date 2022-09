Monza, Galliani: 'Segnali di crescita, non si cambia'

(ANSA) - MONZA, 06 SET - "Continuiamo a lavorare, solo con il lavoro si superano le difficoltà". Al telefono con l'Ansa l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, commenta il delicato inizio di campionato della squadra di Stroppa che ieri ha subito la quinta sconfitta consecutiva, giocando contro l'Atalanta ora prima in Serie A con 13 punti.

"Abbiamo affrontato 5 delle prime 6 squadre in classifica, non dimentichiamocelo. La squadra sta comunque dando segnali di crescita". Poche parole ma chiare che - nonostante le voci - non lasciano intendere, si aggiunge in ambienti biancorossi, cambi di direzione in panchina in vista di Lecce-Monza, in programma domenica. (ANSA).