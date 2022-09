Incendio in piazzale ditta, distrutti 3 camion nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 06 SET - Tre automezzi pesanti sono andati distrutti in un incendio che è divampato poco dopo la mezzanotte nel piazzale di manovra di una ditta di trasporti, Melella Group, in via Galimberti, a Settala, nel Milanese.

Sul posto, sono intervenute 6 squadre dei vigili del fuoco, al lavoro per tre ore circa. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. (ANSA).