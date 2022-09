Energia: Sala, ipotesi week-end più lungo con smart working

(ANSA) - MILANO, 06 SET - Per affrontare l'emergenza energetica "è immaginabile che il week-end si prolunghi avendo garanzie che si lavora bene da casa con compiti ben prestabiliti e qui lo smart working ci ha aiutato": lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione del progetto Musa all'università Bicocca.

Relativamente allo smart working "verrebbe da pensare che il meglio è un sistema in cui si garantisce dei giorni a settimana - ha aggiunto - in cui parte dei dipendenti non vengono a lavoro ma conservando una presenza più o meno omogenea". Questo "dal punto di vista del funzionamento", dal punto di vista dei consumi energetici invece "probabilmente è meglio chiudere un giorno e quel giorno magari non può essere mercoledì", ha proseguito Sala sottolineando che "ci adegueremo alle linee guida che il governo stabilirà - ha concluso - che saranno soprattutto su temperature più basse d'inverno nei nostri uffici e magari anche riduzione degli orari di accensione dei riscaldamenti". Però "noi vogliamo capire cosa fare di più - ha concluso - per esempio stiamo riflettendo sul funzionamento dei nostri uffici". (ANSA).