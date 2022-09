Ucraina: staffetta per la pace in bici da Milano a Trieste

(ANSA) - MILANO, 05 SET - Una staffetta per la pace che vedrà nove ciclisti percorrere in bici la tratta Milano-Trieste per promuovere una raccolta fondi a favore dell'Istituto per Bambini di Mahala (Černivci) in Ucraina, un centro per orfani che necessita di importanti migliorie strutturali per la sicurezza degli oltre 50 bambini con gravi disabilità neurologiche che lo abitano. E' la Cycling Charity Challenge del progetto sociale e solidale battezzato Odissea della Pace da Monsignor Avondios della Chiesa Ortodossa di Via San Gregorio a Milano.

Grazie al sostegno della Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale, di Castelli Cycling, di Dole Italia, e al patrocinio del Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo e del Comune di Milano, città di partenza della staffetta, Simone Ascioti, Francesco Avesani, Stefano Bedonghi, Simone Cirone, Clementina Coscera, Matteo Dainese, Alberto Giannini, Giacomo Pellizzari e Ruben Volpin pedaleranno da giovedì 8 settembre a domenica 11 settembre per raggiungere in staffetta Trieste. Qui un delegato di Odissea della Pace passerà il testimone, simbolo di solidarietà, al team di indoor cycling milanese PainCave, che raggiungerà così virtualmente l'Istituto per Bambini di Mahala sulla strada per Kiev. (ANSA).