Serie A: Atalanta vince a Monza, è sola in testa

L'Atalanta batte il Monza 2-0 in un posticipo della quinta giornata del campionato di serie A, al Brianteo, e sale da sola in vetta, con 13 punti. Per i padroni di casa, ancora a quota zero, quella odierna è la quinta sconfitta consecutiva, firmata nella ripresa dalla rete di Hojlund e dall'autorete di Marlon. Si è giocata anche Salernitana-Empoli, all'Arechi, terminata 2-2: toscani in vantaggio nel primo tempo con Satriano al 31' e pareggio di Mazzocchi al 39', poi nella ripresa la terza rete in campionato di Dia e il pari definitivo di Lammers.