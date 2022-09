Ragazzo morto in montagna: aperta inchiesta in Svizzera

(ANSA) - LUGANO, 05 SET - Il Ministero Pubblico di Lugano (Svizzera) ha aperto un'inchiesta sul grave incidente di montagna che ha provocato la morte di un 14 enne di Bisuschio (Varese) e il grave ferimento di altri due ragazzini di 14 e 15 anni, rispettivamente di Induno Olona (Varese) e Mendrisio (Svizzera), verificatosi ieri su un sentiero in Canton Ticino.

A quanto emerso dai primi accertamenti della Polizia Cantonale (ancora in corso), i primi due ragazzi erano parte di una comitiva polisportiva in trasferta, mentre il terzo non faceva parte dello stesso gruppo e sarebbe precipitato dopo aver cercato di soccorrerli. Gli inquirenti stanno effettuando sopralluoghi e ascoltando tutti i testimoni, inclusi gli accompagnatori dei giovanissimi. Secondo gli esperti del Cas Ticino, il sentiero che la comitiva di circa 20 ragazzi stava percorrendo non era difficile ma insidioso.



Il padre: 'Ci dicano cosa è accaduto'

"Vogliamo sapere cosa è accaduto, la dinamica". Trattiene a fatica la commozione Yaunaus Damir, padre di Karim, il 14enne di origini marocchine residente nel Varesotto morto ieri in un incidente in montagna nel Canton Ticino. Il Ministero Pubblico di Lugano (Svizzera) ha aperto un'inchiesta sull'incidente, che ha provocato anche il grave ferimento di altri due ragazzini di 14 e 15 anni, rispettivamente di Induno Olona (Varese) e Mendrisio (Svizzera). "Non sappiamo niente, solo che è morto - aggiunge l'uomo ai microfoni del Tg1 -. Oggi è prevista una Tac, domani l'autopsia, poi al pomeriggio possiamo andarlo a vedere".(ANSA).