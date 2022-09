Il Festival del Disegno riparte sabato da Milano

(ANSA) - MILANO, 05 SET - E' un omaggio alla natura la nuova edizione del Festival del Disegno, che si apre al Castello Sforzesco di Milano sabato 10 e domenica 11 settembre e prosegue fino al 9 ottobre in tutta Italia.

La settima edizione del Festival, che ha raccolto negli anni oltre 70.000 persone con la partecipazione di più di 60 artisti e 1.000 attività in 300 città italiane, si presenta insieme con le illustrazioni di Giulia Orecchia che, per ideare l'immagine grafica, ha piegato, ritagliato, dipinto forme da fogli di ogni colore, le ha mescolate e rimontate per costruire nuove immagini che contengano, come in un canto corale, le tante possibili voci del disegno.

Ospite d'onore dell'edizione 2022 sarà Stefano Mancuso, fondatore della neurobiologia vegetale e divulgatore, protagonista di un talk, insieme a Chiara Medioli Fedrigoni, dedicato al rapporto tra le piante e il disegno; mentre l'illustratrice e youtuber Fraffrog animerà un dialogo con l'associazione Inspiring Girls, il progetto internazionale ideato per creare nelle ragazze la consapevolezza del proprio talento liberandole dagli stereotipi di genere.

E poi atelier di illustrazione, calligrafia, collage, acquerello, stampa per provare e imparare, guidati da artisti come Giulia Orecchia, Alessandro Sanna, Andrea Antinori e Elisa Talentino. (ANSA).