Elezioni, Ronzulli: 'Il voto al Terzo Polo è sprecato'

(ANSA) - PAVIA, 05 SET - "Il voto al Terzo Polo è sprecato.

L'unico centro moderato del nostro Paese è solo Forza Italia".

Lo ha dichiarato questa sera Licia Ronzulli, coordinatrice regionale lombarda degli azzurri, intervenendo a Pavia ad un incontro per la presentazione della candidatura di Alessandro Cattaneo, in lizza per centrodestra al collegio uninominale di Pavia e capolista al collegio proporzionale di Milano.

"Calenda e Renzi si sono messi insieme solo per superare la soglia del 3 per cento - ha aggiunto Ronzulli -: dopo il 26 settembre l'alleanza tra Azione e Italia Viva non esisterà più.

Quanto a Letta e al Pd, stanno recando un grave danno all'Italia sostenendo che la vittoria del centrodestra sarà una sciagura: così espongono il nostro Paese al rischio di pericolose speculazioni".

"Non credete alla fake news secondo la quale siamo tra i responsabili della caduta del Governo Draghi - ha sottolineato la coordinatrice regionale di Forza Italia -. Se è nato questo esecutivo è solo grazie al senso di responsabilità dimostrato dal nostro presidente Silvio Berlusconi, che ci ha chiesto di anteporre gli interessi nazionali a quelli di partito in un momento drammatico per il nostro Paese. Il Governo è caduto perchè erano venute meno le condizioni politiche per continuare, non certo per colpa nostra". (ANSA).