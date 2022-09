Elezioni: Fondazione Feltrinelli lancia 'Via col voto22'

(ANSA) - MILANO, 05 SET - "Fornire anticorpi ai cittadini per scelte consapevoli e convinte": con questo scopo a venti giorni dalle elezioni, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli presenta Via col voto22, un palinsesto di iniziative che inizia domani e arriva fino al 25 settembre.

Via col voto22 "è la personalissima campagna elettorale di Fondazione", che ospiterà gli incontri negli spazi di Viale Pasubio, a Milano, e li trasmetterà online. Ogni martedì alle 21 Massimiliano Tarantino, direttore di Fondazione G. Feltrinelli, incontrerà i leader che stanno animando la campagna elettorale: martedì 6 settembre, alle 21, ci sarà Giuseppe Conte insieme a Giulio Tremonti e Luigi De Magistris. "Si può vivere la campagna elettorale - dice Tarantino - dotandoci di qualche anticorpo che non ci faccia partecipare per stordimento ma per convincimento.

Diamo fiducia alle proposte che ci fanno vedere un modello di società complessiva nella quale ci riconosciamo, non assecondiamo il beneficio individuale che erode o trascura la prospettiva della comunità. La politica è generosità." (ANSA).