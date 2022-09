Champions, Pioli: 'Contro Salisburgo opportunità da sfruttare'

(ANSA) - MILANO, 05 SET - "Ho ricordato alla squadra che molti di noi l'anno scorso erano al debutto in Champions League.

Era comprensibile essere insicuri e meno consapevoli. La squadra ora sa quello che deve fare per giocare a questi livelli: passione, gioco di squadra e non arrendersi mai. Domani abbiamo un'opportunità da sfruttare": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, a Sky Sport, alla vigilia della sfida contro il Salisburgo, primo match della fase a gironi di Champions League della squadra rossonera.

Il Milan torna quindi in campo a tre giorni dal successo nel derby per 3-2. Una spinta importante per i rossoneri. "Ci rimane la consapevolezza di aver giocato per 70 minuti un ottimo calcio. Domani è una partita diversa - spiega Pioli - il Salisburgo è una squadra veloce, intensa, abituata a fare la partita. Servirà un Milan di alto livello". (ANSA).