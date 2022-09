Torna il Giro Aereo dei Sei Laghi in idrovolante

(ANSA) - MILANO, 04 SET - E' l'unica competizione aerea svolta a bordo di idrovolanti in Europa: torna sabato 10 settembre sul Lario il Giro Aereo dei Sei Laghi, rievocazione storica e insieme gara di regolarità, organizzata da Aero Club Como asd.

La competizione fa rivivere la tradizione delle gare aeree internazionali, con l'idroscalo di Como destinazione prescelta sin dalla prima edizione, nel 1913, vinta in quell'anno da Roland Garros. Il rito di questa gara di regolarità e precisione venne ripreso, come raid non competitivo, nel 2013, in occasione del 'Centenario dell'aviazione idro a Como', e si è poi tramutato in rally aereo competitivo a partire dal 2014.

Tutta la flotta dell'Aero Club Como sarà utilizzata per la gara: non solo i più moderni Cessna, ma anche la flotta storica, che comprende un Cessna 305, L 19, Birddog (Idrovolante, 1961 - Marche I-EIAQ) ed il Caproni CA 100 - (Idrovolante, 1935 - Marche I-ABOU), ritornato in linea la scorsa primavera, tra i più antichi esemplari di idrovolanti al mondo.

In gara anche due donne, schierate in equipaggi diversi, entrambe già piloti, che ricopriranno il ruolo di navigatrici; entrambe sono affiliate alla sezione italiana delle The Ninety-Nines, Inc., International Organization of Women Pilots, nata negli Stati Uniti nel 1929 e presieduta dal 1931 da Amelia Earhart. Ad oggi si tratta dell'unica competizione aerea svolta a bordo di Idrovolanti in Europa. (ANSA).