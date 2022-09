Scuola: Bianchi, al via con tutti insegnanti a loro posto

(ANSA) - CERNOBBIO, 04 SET - "Stiamo aprendo l'anno scolastico, avremo tutti gli insegnanti al loro posto". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, nel corso del Forum Ambrosetti a Cernobbio.

"In molte regioni - ha aggiunto - abbiamo fatto le supplenze, quest'anno non ci saranno le 40 mila supplenze legate al covid.

Quindi non è che mancano ma non ci sono perchè erano legate al covid. Stiamo lavorando per garantire a coloro che verranno la tavola apparecchiata e si può iniziare a servire la cena".

(ANSA).