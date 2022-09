Covid: ancora in calo tasso positività in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Sono 1.862 i nuovi casi di Covid in Lombardia, dove sono stati eseguiti 17.442 tamponi. Il tasso di positività dall'11,8% di ieri scende al 10,6%. Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva (13), mentre sono 569, 17 in meno rispetto a ieri, le persone ricoverate in altri reparti. Sono 7 i decessi, per un totale di 42.291 vittime da inizio pandemia.

I nuovi casi a Milano sono 542, a Brescia 273, a Monza 136, a Varese 129, a Bergamo 187, a Como 110, a Pavia 107, a Mantova 96, a Cremona 73, a Lecco 59, a Lodi 49, a Sondrio 52. (ANSA).