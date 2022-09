Cardinale a Milanello, complimenti al Milan per derby

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, questa mattina si è recato a Milanello per visitare la struttura e complimentarsi con la squadra rossonera per il successo nel derby di ieri sera.

Secondo quanto apprende l'ANSA, Cardinale avrebbe ringraziato i giocatori per lo spirito mostrato in campo paragonandoli ai grandi campioni come LeBron James e Dwayne Johnson, alle squadre al top a livello mondiale come i New York Yankees e i Dallas Cowboys, con cui Cardinale lavora da oltre vent'anni.

Un'attitudine vincente, quella mostrata dalla squadra di Pioli, in cui lo stesso Cardinale si sarebbe riconosciuto.

Il fondatore di RedBird avrebbe infatti sottolineato che tutti vogliono vincere ma c'è qualcosa che va oltre, che viene dal cuore e che spinge a vincere più degli altri.

Un'attitudine che lo ha sempre spinto avanti nella carriera.

