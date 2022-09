Milano: Sala, cercheremo di evitare aumento biglietto trasporti

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala vorrebbe "evitare ad ogni costo l'aumento" del biglietto dell'Atm ma spiega che "di fatto Atm i maggiori costi in più ce li ha: o facciamo pagare di più i biglietti o in qualche modo la collettività li deve pagare".

A margine delle cerimonia in ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Sala ha spiegato che "è abbastanza evidente che, con questa legge, le società che operano sul trasporto pubblico sono autorizzate, quasi invitate, ad adeguare le loro tariffe o a richiedere ai loro concessionari gli effetti dell'inflazione".

"Dopo di che - ha concluso - c'è sempre spazio per efficienze: è quello su cui stiamo lavorando. La decisione finale non l'abbiamo ancora. Non è per prendere tempo, ma oggi non abbiamo ancora deciso cosa fare". (ANSA).