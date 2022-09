Elezioni: Pd Milano, solidarietà a FdI per agguato a gazebo

(ANSA) - MILANO, 03 SET - "Tutti devono avere il diritto di portare avanti la propria campagna elettorale senza timore di aggressioni". Così il capogruppo del Pd a Palazzo Marino, Filippo Barberis, in riferimento alla aggressione denunciata da Fdi a un gazebo in viale Papiniano a Milano.

"Da democratici - ha concluso - non possiamo che condannare senza alcun appello quanto denunciato da Fdi ed esprimere la nostra solidarietà". (ANSA).