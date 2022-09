Olimpia Milano: Voigtmann firma, qui ambizioni e aspettative

(ANSA) - MILANO, 02 SET - L'Olimpia Milano completa il roster con l'ufficialità dell'acquisto di Johannes Voigtmann, lungo tedesco di 29 anni che ha firmato un biennale. Come apprende l'ANSA da fonti del club, il giocatore ha ricevuto lo svincolo dal suo contratto con il Cska Mosca - escluso anche quest'anno dall'Eurolega come conseguenza della guerra in Ucraina - direttamente dalla Fiba, come già accaduto per Kevin Pangos.

"Sono felice - rivela Voigtmann al sito dell'EA7 - di unirmi ad un club così prestigioso e ad una squadra così ambiziosa.

Sono cosciente che obiettivi e aspettative sono molto alti ma proprio per questo ho grande voglia di contribuire e aiutare l'Olimpia ad avere il massimo successo". Nello scacchiere tattico di Ettore Messina, Voigtmann prende il posto di Dinos Mitoglou che sta attendendo da cinque mesi la sentenza per la positività al doping. "Johannes completa il nostro reparto lunghi - l'accoglienza del gm, Christos Stavropoulos - con le caratteristiche cercavamo: statura, tiro, duttilità ed esperienza di Eurolega. Siamo felici di averlo con noi". Il giocatore, settimo acquisto stagionale, si unirà alla squadra dopo l'Europeo. (ANSA).