Moda e cultura per il primo anno del Mercato Centrale

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Il Mercato Centrale Milano festeggia il suo primo anno con un mese di appuntamenti, dalla mostra del Premio Cramum al fashion show inclusivo Contemporary Angels by Angelo Cruciani, fino al nuovo allestimento artistico firmato da Manuele Geromini.

Il 9 settembre il Mercato ospita l'evento finale della nona edizione del Premio Cramum per l'arte contemporanea, le cui opere rimarranno esposte fino al 17 settembre.

Il 19 settembre, con il Patrocinio del Comune di Milano, la Fashion Week arriva al Mercato Centrale con una sfilata aperta e inclusiva, quella di Angelo Cruciani, che con la sua linea Yezael - fondata nel 2014 - veste star come Ghali e i Maneskin.

Lo stilista e artista, già protagonista del talent show di Netflix 'Next in Fashion', lo scorso luglio aveva organizzato un casting aperto, per trovare quelli che chiama i suoi 'contemporary angels'. Sono 36 i ragazzi e ragazze selezionati "non per i loro corpi, ma per le loro personalità", che sfileranno insieme a modelli e nomi noti negli spazi del Mercato, che si trasformeranno in una passerella, con tanto di 'backstage' a vista. Prima dello show, domenica 4 settembre, Cruciani sarà a Palermo con una nuova installazione, che gode del patrocinio della Santa Sede, per celebrare Santa Rosalia e "invocare - spiega l'artista - un'umana armonia globale". In occasione della festa della Patrona, un enorme giglio fatto di luce verrà realizzato al Santuario di Santa Rosalia . "E' tempo di pensare che fare moda - sottolinea Cruciani - è dare anche al mondo la possibilità di vedere scenari di nuovi tipi di bellezza, vestire i cuori e non solo i corpi".

Il mese di festeggiamenti del Mercato si chiude il 30 settembre con una festa aperta al pubblico e il nuovo progetto artistico site specific. (ANSA).