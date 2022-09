La partita del Cuore torna in Rai con la 31/a edizione

(ANSA) - MILANO, 02 SET - "Si ripete ogni volta l'emozione di entrare in campo con campioni del livello di Maradona o Totti che molto cavallerescamente ti trattano da pari, una sensazione bellissima, ma anche una grande lezione di vita". Il cantautore Enrico Ruggeri, nella veste di presidente della Nazionale Italiana Cantanti, ha presentato così, nella sede Rai di Milano, la 31/a edizione della Partita del Cuore.

Dopo un anno su Canale 5, l'iniziativa a scopo benefico, in calendario mercoledì 7 settembre, torna quindi in Rai e sarà trasmessa in diretta alle 21,15 su Raidue. Una sfida con il Charity Team 45527 all'U-Power Stadium di Monza per raccogliere fondi a favore de 'La Meridiana Cooperativa Sociale' a sostegno dell'anzianità fragile e del 'Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino'.

Organizzata in collaborazione con Rai Sport e Rai per la Sostenibilità, la partita sarà presentata da Simona Ventura.

Della nazionale cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, fanno parte tra gli altri Gianni Morandi, Gabriele Omar Batistuta, Sangiovanni, Alessandro Cattelan, Bugo. Il Charity Team è invece guidato da Stefano Mei e metterà in campo tra gli altri Marco Melandri, Dj Ringo, Luca Marini. (ANSA).