In 100 pronti a partecipare alla Gran Fondo del Naviglio

Sono quasi 100 gli iscritti alla Gran Fondo del Naviglio, manifestazione sportiva non agonistica nata nell'agosto del 1895 per celebrare la prima squadra di pallanuoto milanese, oggi giunta alla nona edizione dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia. Mancherà quest'anno la 24 km con partenza da Cassinetta, ma gli atleti potranno cimentarsi sulle due distanze storiche, la 14 km con partenza da Gaggiano e la 2 km con partenza dalla Canottieri San Cristoforo.

Per permettere a tutti i nuotatori, dai più atletici agli amatori, di partecipare alla manifestazione e cimentarsi con le acque del Naviglio, la gara - in programma il 10 settembre - si sviluppa lungo i due percorsi tutti a favore di corrente, che hanno in comune l'arrivo alla Darsena. Al termine della manifestazione saranno premiati per ogni categoria i primi tre nuotatori uomini, le prime tre nuotatrici donne e verrà assegnato un premio speciale al nuotatore più anziano e a quello più giovane di ogni categoria.

La manifestazione è promossa come sempre dall'Associazione Terre dei Navigli Sport e Natura e invita anche quest'anno gli atleti ad abbinare la loro partecipazione a cause sociali.

