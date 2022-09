Elezioni: Sala, non ho dubbi, voterò il Pd

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Alle prossime elezioni politiche "non ho dubbi: voterò il Pd". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la seconda giornata della festa dell'Unità milanese.

"In termini di valori e responsabilità mi ritrovo più nel Pd - ha concluso Sala - probabilmente non avrò mai la tessera, ma il Pd è il mio partito di riferimento". Nei collegi uninominali di Milano "non è una battaglia persa ma è una battaglia da fare. Poi vedremo i risultati: è importante anche perché non nascondiamo che il giorno dopo saremo in corsa per le regionali". "Io faccio la mia parte ma soprattutto con i candidati", ha aggiunto Sala che poi ha risposto alle domande dei cronisti che chiedevano un parere sulla campagna comunicativa del Pd: "Non mi dispiace la contrapposizione, il problema è come viene utilizzata - ha aggiunto - penso che la questione dei diritti dobbiamo averla dentro. La si può sbandierare fino a un certo punto". (ANSA).