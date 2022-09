Dopo mille giorni riapre domani il ponte sul Naviglio a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 02 SET - Da domani mattina sarà possibile transitare in auto sul nuovo Ponte Ghisoni sul Naviglio a Pavia nel rione San Giuseppe. Ad annunciarlo è stato, oggi pomeriggio, Antonio Bobbio Pallavicini, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici. La riapertura era attesa, dopo mille giorni di chiusura e in una zona nevralgica per il traffico cittadino: lo stop si è prolungato ben oltre le previsioni iniziali, con una scia di polemiche.

"Oggi abbiamo ricevuto dai tecnici l'esito positivo del collaudo e delle prove di carico effettuate il 31 agosto - ha sottolineato Pallavicini -. Riusciamo quindi a mantenere l'impegno di riaprire il ponte prima dell'apertura delle scuole.

Da sabato mattina la viabilità tornerà alla completa normalità nell'area di piazzale San Giuseppe: saranno in funzione anche l'area pedonale e il nuovo parcheggio, ad eccezione della passerella sul Naviglio per la quale devono essere ancora perfezionati alcuni lavori".

"Con la riapertura del Ponte Ghisoni - ha aggiunto il vicesindaco - rispondiamo con i fatti ad un clima pesante che ha accompagnato lo svolgimento di quest'opera, con troppe polemiche sollevate in modo strumentale. Sono contento per i cittadini e i commercianti della zona, e ringrazio per l'impegno profuso i dipendenti del settore Lavori Pubblici del Comune, l'Asm e tutte le altre imprese che hanno collaborato". (ANSA).