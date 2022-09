Cuccioli di cane venduti illegalmente, due denunce

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Vendevano illegalmente cuccioli di cane due italiani, un uomo e una donna di 46 e 52 anni, denunciati dalla polizia ferroviaria che li ha sorpresi nei pressi della stazione di Milano Centrale con cinque esemplari di bassotto e di barboncino. Rinchiusi in due trasportini di piccole dimensioni, all'interno di un'auto dalle elevate temperature, gli animali erano privi di microchip, disidratati e sporchi. I libretti veterinari, inoltre, non riportavano le indicazioni del veterinario circa l'avvenuta sverminazione e la somministrazione del primo vaccino.

Ai due denunciati, che promuovevano sul web la vendita dei cuccioli, sono stati sequestrati 3.500 euro, probabile provento della vendita. L'accusa nei loro confronti è di maltrattamento e traffico di animali da compagnia. Gli animali sono stati sequestrati e affidati in custodia giudiziale alle stesse persone intenzionate all'acquisto. (ANSA).