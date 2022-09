Bat Italia, futuro migliore è più equo e green

(ANSA) - CERNOBBIO (COMO), 02 SET - "Un futuro migliore è anche più green, innovativo, inclusivo, consapevole ed equo". Lo afferma all'ANSA Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di Bat Italia, che a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio fa il punto sulle strategie globali della filiale italiana del Gruppo Bat, leader mondiale nei beni di largo consumo con un portafoglio prodotti multi-category nel settore del tabacco.

"L'Italia è il Paese da cui l'azienda coordina le operazioni di 18 mercati del Sud Europa - sottolinea - ed è il cuore pulsante del nostro proposito di costruire un futuro migliore", con "forti investimenti in ricerca e innovazione". Come il nuovo polo in fase di realizzazione a Trieste, con la creazione di 2.700 nuovi posti di lavoro in cinque anni, che punta ad aiutare "la ripresa economica e a far crescere la fiducia nel Paese", in aggiunta agli oltre 2 miliardi di euro di accise e Iva con cui Bat contribuisce ogni anno al gettito fiscale italiano e al sostegno della filiera tabacchicola nazionale.

Tra gli obiettivi dell'azienda c'è anche l'azzeramento entro il 2030 delle emissioni di CO2 nell'ambiente, mentre "per il 2025 puntiamo a eliminare la plastica monouso e ad aumentare del 30% la quantità di acqua riciclata nei nostri stabilimenti". Tra i Diversity Leader secondo il Financial Times, con oltre il 40% dei manager italiani donna, Bat vuole arrivare al 45% a livello globale entro il 2025. (ANSA).