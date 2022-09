Amaro Lucano si beve Giass Milano Dry Gin, compra il 35%

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Continua l'espansione dell'amaro Lucano attraverso la valorizzazione di eccellenze locali italiane. Dopo la recente acquisizione del lucano Mancino Vermouth, Lucano 1894 annuncia l'ingresso nel capitale di GIASS Milano Dry Gin, il primo London Dry Gin 100% milanese.

L'operazione sigla la partecipazione di Lucano 1894 come socio nel capitale GIASS per il 35% con l'obiettivo nei prossimi anni di espandere la quota partecipativa all'intera società, confermando ancora la strategia di crescita e sviluppo anche in altri mercati.

"Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto con GIASS, realtà che conosciamo e apprezziamo da tempo soprattutto per l'eccellenza del suo London Dry Gin - spiega Pasquale Vena, presidente del Gruppo Lucano ed esponente della famiglia che ancora controlla il marchio nato a Pisticci (Matera) - . La nuova collaborazione permetterà al nostro Gruppo di ampliare ulteriormente la nostra proposta commerciale sia in Italia che all'estero, entrando anche nel mercato dei Quality Premium Gin che negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale sia in fatto di volumi che di valore". (ANSA).