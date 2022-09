Vaiolo scimmie, in Lombardia prenotati 1.524 vaccini in 2 ore

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Sono state 1.524 in due ore le prenotazioni di vaccino contro il vaiolo delle scimmie effettuate in Lombardia.

Dopo una prima tranche di duemila vaccini arrivati la prima settimana di agosto, in regione il ministero della Salute ha previsto l'arrivo di ulteriori 2.840 fiale e le prenotazioni sono state riaperte oggi a partire dalle 12.

L'offerta è indirizzata a uomini e persone transgender, residenti o domiciliati in Lombardia, che hanno rapporti sessuali con uomini e che hanno avuto comportamenti sessuali a rischio. (ANSA).