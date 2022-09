Ufficiale, Acerbi è un nuovo giocatore dell'Inter

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Ora è ufficiale: Francesco Acerbi è un nuovo giocatore dell'Inter. Lo ha ufficializzato il club nerazzurro con una nota, confermando la conclusione dell'operazione per il difensore che arriva in prestito dalla Lazio. "Francesco Acerbi è un nuovo calciatore dell'Inter", si legge nella nota. "Esperienza e determinazione: con l'arrivo in nerazzurro Acerbi apre un nuovo capitolo della sua storia professionale. Il difensore centrale approda in nerazzurro dalla Lazio. Indosserà la maglia numero 15", conclude l'Inter. (ANSA).