Ragazzo precipita da dieci metri a Milano, grave

Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere caduto, intorno alle 2 della notte scorsa, nel cortile di un edificio da un'altezza di circa dieci metri in via Salasco, in una zona tra Porta Romane e Porta Ticinese a Milano. Sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Questura per stabilire quanto è accaduto.

Il ragazzo, residente a Milano, secondo la ricostruzione dei vigili del Fuoco, è stato trovato in un cavedio in un garage multipiano al piano -3 in via Salasco, nel capoluogo lombardo. E' stato trasportato all'ospedale Niguarda in condizioni critiche. E' intervenuto anche il nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) dei vigili del fuoco.