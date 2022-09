Gru sui binari, sindacati: 'Atm garantisca sicurezza cantieri'

(ANSA) - MILANO, 01 SET - "Riteniamo molto grave l'evento accaduto ieri nella stazione di Bussero, dato che solo per pura fatalità non si è consumata una strage: gli incidenti che si verificano in metropolitana sono diventati routine. Riteniamo sconcertante che i preposti alla valutazione dei rischi abbiano permesso di eseguire lavori di tale portata senza prevedere il fermo della circolazione" . E' la richiesta di sicurezza che arriva dai sindacati dei trasporti all'indomani della caduta di una gru sui binari della stazione di Bussero della metropolitana milanese.

"Chiederemo immediatamente una convocazione urgente ad ATM per avere delucidazioni in merito, sia riguardo all'incidente di ieri sia sulle modalità di programmazione e valutazione dei cantieri a livello generale. Non possiamo accettare che un'azienda leader nel settore, come ATM, appalti dei lavori di manutenzione senza vigilare su tutte le misure di sicurezza a tutela dei lavoratori direttamente impegnati nelle lavorazioni di cantiere e, di conseguenza, sull'incolumità dei passeggeri nonché dei lavoratori di ATM", aggiungo in un comunicato Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Autoferro e Orsa. (ANSA).