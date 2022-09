Corpo carbonizzato: fermato un uomo a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 01 SET - La procura di Brescia ha disposto un fermo per l'omicidio del quarantenne kosovaro trovato carbonizzato nel bagagliaio di un'auto a Cologne nel Bresciano. Si tratta di un italiano residente a Palazzolo, nell'Ovest Bresciano.

La svolta è avvenuta nel pomeriggio dopo tre giorni di indagini serrate. L'uomo fermato con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere nel bresciano è il proprietario di un'officina meccanica che doveva restituire 30mila euro alla vittima. Un prestito con tassi ritenuti da usura, che l'uomo non è più riuscito a saldare. Dopo un litigio, il bresciano ha organizzato l'omicidio del quarantenne kosovaro, trovato carbonizzato nel bagagliaio dell'auto del fratello a Cologne, nel Bresciano nella giornata di lunedì. Determinanti per le indagini sono state le telecamere fuori dalla casa della vittima e il racconto del fratello. (ANSA).