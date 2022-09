Calcio: derby Milano sold out, 150 Paesi collegati dal mondo

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Sold out con 75mila tifosi attesi sugli spalti e provenienti da 145 nazioni diverse, 150 paesi collegati da tutto il mondo, 150 giornalisti accreditati, 29 fotografi e 20 telecamere per catturare ogni istante della sfida: sono i numeri di un derby 'globale' che sabato alle 18 vedrà Milan e Inter affrontarsi a San Siro. Stadio esaurito in ogni ordine di posto, con oltre 75.000 tifosi attesi.

"Dall'Indonesia al Giappone, da Trinidad e Tobago al Brasile, fino ad arrivare in Cina, Australia e Canada: saranno più di 150 i paesi collegati - fa sapere il Milan - per il match che verrà inquadrato da oltre 20 telecamere. Inoltre, saranno presenti nel camera plan anche un drone, per far vivere dal cielo tutte le emozioni del pre-partita e la Spider Cam, una speciale telecamera che inquadra il campo, "volando" sopra lo stadio.

L'attrazione globale del match si riflette anche sulla nazionalità e multiculturalità dei fan che hanno acquistato un tagliando valido: degli oltre 75.000 futuri presenti, più di 10.000 provengono dall'estero, con circa 145 nazionalità differenti rappresentate". (ANSA).