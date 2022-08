Gru sui binari, Uil Milano: 'Poteva essere una strage'

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - "Quanto è successo sulla linea 2 nei pressi di Bussero noi non la riteniamo una situazione grave.

La riteniamo una situazione gravissima! Non è possibile che oramai sia quasi una routine che si spezzano autogru o bracci di autogru all'interno di aree di cantiere. Sarebbe potuta essere una strage se questo fosse accaduto qualche minuto prima, quando è passato il treno con i passeggeri". Così Enrico Vizza, segretario generale Uil Milano Lombardia, commenta l'incidente relativo alla gru caduta sui binari della metro M2 a Milano.

"Vogliano sapere - aggiunge Vizza - perché è accaduto, che cosa non ha funzionato, vogliamo sapere se il cantiere era sotto controllo, se sono stati messi a disposizione tutti gli strumenti per il controllo e le attività, se si sono fatte le dovute manutenzioni a tutti i mezzi utilizzati. Come confederazione sindacale scriverò personalmente alla Procura della Repubblica di Milano per richiedere i dovuti accertamenti sul caso". (ANSA).