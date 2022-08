Alle Gallerie d'Italia nuove mostre in programma per l'autunno

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Per le Gallerie d'Italia sarà un autunno all'insegna dell'arte, della fotografia e della cultura con le nuove mostre in programma nelle sedi di Milano, Torino, Vicenza e Napoli. Si parte il 6 settembre con l'apertura a Vicenza della mostra 'Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo. Non si farà mai più tal viaggio', realizzata in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla prima circumnavigazione del globo terrestre (1519-1522) guidata da Ferdinando Magellano, a cui partecipò il navigatore e scrittore vicentino Antonio Pigafetta. Protagonista della mostra sarà il manoscritto della Relazione del primo viaggio attorno al mondo conservato nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano.

Il 15 settembre apre al pubblico alle Gallerie d'Italia a Milano la mostra 'Gabriella Benedini. Athanor', dedicata all'artista cremonese, nata nel 1932, protagonista della vita culturale milanese dall'inizio degli anni '70.

Alle Gallerie d'Italia di Torino, nuovo museo dedicato alla fotografia, apre il 22 settembre la mostra 'Lisetta Carmi.

Suonare forte', la prima grande mostra monografica dedicata a Lisetta Carmi, una delle personalità più interessanti del panorama fotografico italiano recentemente scomparsa all'età di 98 anni. Sempre a Torino si prosegue il 12 ottobre con la grande mostra autunnale 'Gregory Crewdson. Eveningside' dedicata al fotografo americano maestro della staged photography.

Il 18 novembre aprirà invece alle Gallerie d'Italia di Milano la grande mostra 'Mecenati, collezionisti, filantropi. Dai Medici ai Rothschild' con oltre 120 opere di diverse epoche provenienti da prestigiosi musei internazionali. In mostra autori come Verrocchio, Michelangelo, Bronzino, Caravaggio, Gherardo delle Notti (Gerrit van Honthorst), Valentin de Boulogne Antoon Van Dyck, Angelika Kauffmann, Francesco Hayez, e un inedito di Giorgio Morandi.

Il programma autunnale si conclude a Napoli con la mostra 'Artemisia Gentileschi a Napoli', dal 3 dicembre, realizzata in collaborazione con la National Gallery di Londra e con il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l'Archivio di Stato di Napoli.

