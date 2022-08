Studio rivela, bere acqua aiuta a combattere lo stress

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - "Un'adeguata idratazione, con l'assunzione di acque a base di minerali quali magnesio e sodio, può aiutarci ad affrontare al meglio lo stress e i suoi effetti sul sistema emotivo e sul nostro corpo, come il calo di energia e di efficienza". Lo afferma il professor Alessandro Zanasi, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, a proposito del legame tra idratazione e stress. Magnesio e sodio sono infatti "micronutrienti con un ruolo chiave per la regolazione dell'umore - aggiunge - e agiscono in maniera significativa nel ridurre i livelli stress".

Bere acqua nelle giuste quantità, secondo l'Osservatorio Sanpellegrino, contribuisce dunque a migliorare il nostro umore.

Condurre uno stile di vita sano, proprio a partire da una corretta idratazione e da una buona alimentazione, è fondamentale per star bene e aiutarci a gestire la nostra emotività e la pressione quotidiana.

"Lo stress può causare disidratazione e la disidratazione, a sua volta, può causare stress. Per interrompere questo circolo vizioso - conclude il professor Zanasi -, è opportuno assumere nella nostra routine quotidiana il giusto quantitativo d'acqua, all'incirca otto bicchieri, per evitare i sintomi tipici della disidratazione come l'aumento della frequenza cardiaca, nausea, affaticamento e forti mal di testa". (ANSA).