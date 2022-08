Monza: Stroppa, sul mio futuro sono tranquillo

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "Mi sembra che Galliani si sia espresso giorni fa, non credo di poter aggiungere di più rispetto a quanto detto. Io mi sento tranquillo". Così Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha commentato le voci di un possibile esonero già allontanate da Galliani. Poi sul 3-0 dell'Olimpico contro la Roma ha aggiunto: "Nel primo tempo mi è piaciuto l'approccio, potevamo essere più bravi negli ultimi 20 metri. Poi ci sono stati errori gratuiti da parte nostra che non si possono commettere contro squadre di questo livello".

Poi conclude parlando dei tanti nuovi innesti inseriti: "Molti giocatori sono arrivati che erano fuori e ora sono a disposizione. Sensi a livello fisico ha fatto una buona partita, ma dobbiamo ritrovare il miglior Caprari e il miglior Petagna che non giocavano da molto tempo. Bisogna aver pazienza e io sono convinto di poter avanti questo lavoro". (ANSA).