Monza: arriva Nicolò Rovella, domani visite e firma

(ANSA) - MONZA, 30 AGO - Nuovo innesto per il centrocampo del Monza. Dopo una lunga trattativa, Nicolò Rovella si appresta a vestire il biancorosso: il giocatore classe 2001 arriva in prestito secco dalla Juventus, che in estate aveva lasciato partire anche Filippo Ranocchia in direzione della Brianza.

Nella giornata di domani, visite mediche e poi firma, nel giorno di rientro della squadra da Roma.

Sfuma invece l'arrivo di Sacha Boey, per il quale sembrava dovesse essere imminente l'annuncio. Il Galatasaray, titolare del cartellino, ha deciso di tenere il ventenne difensore francese. (ANSA).