Inter: Lautaro, era importante vincere dopo il ko con Lazio

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - "Volevamo la vittoria dopo aver perso a Roma contro la Lazio. Siamo partiti con la mentalità giusta e abbiamo preso tre punti importanti". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, commentando ai microfoni di Dazn il successo dei nerazzurri contro la Cremonese. "Sto lavorando bene, ho fiducia, quando le cose vanno così bene bisogna approfittarne. Sono contento di essere qui a lottare per questo grande club. Derby contro il Milan? Sarà bello e importante. Siamo concentrati e sulla strada giusta.

Dobbiamo migliorare molto ma stiamo lavorando tutti i giorni per guardare sempre più in avanti". (ANSA).