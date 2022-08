Anziano aggredito a Milano, Fontana a presidio solidarietà

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Bisogna "essere più rigorosi nel reprimere le violenze: ci vogliono più poliziotti e vigili e, nel caso, anche la presenza dell'esercito". Sono le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al presidio di solidarietà nei confronti dell'anziano aggredito giovedì sera nel complesso popolare Aler delle Case Bianche di via Salomone, a Milano, probabilmente da alcuni occupanti abusivi. Un caso "inaccettabile", per Fontana, secondo cui "bisogna cercare di prevenire e reprimere con la massima durezza".

"Credo che il ministro Guerini debba rivedere quel provvedimento con il quale ha ridotto il numero dei militari, il progetto strade sicure, ma anzi provveda ad aumentarli", sostiene Fontana, che sugli sgomberi invita a "procedere con maggiore determinazione e impegno. Lavoriamo a un tavolo con la prefettura. Sulle occupazioni immediate la situazione è molto migliorata. Esiste un numero verde al quale chiunque può rivolgersi ed entro 48 ore si riescono a realizzare questi sgomberi. Bisogna adesso intervenire per le persone che stanno dentro da tempo. Chiediamo maggior collaborazione alla polizia locale perché le forze dell'ordine hanno tanti altri impegni" oltre a "una partecipazione dei servizi sociali, che individuino con la massima determinazione le fragilità che non possono essere dislocate, ma devono essere realizzate come allontanamenti e che la cosa avvenga con la massima tempestività". (ANSA).