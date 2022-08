Moratti: 'Sempre pronti per riprendere la campagna vaccinale'

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Sul fronte pandemia "stiamo seguendo costantemente l'evoluzione. Siamo pronti ogni giorno" ad avviare la campagna vaccinale. Nel piano presentato "abbiamo 7 giorni per poter partire. Nel momento in cui dovessimo vedere una recrudescenza, partiremo". Lo ha spiegato la vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti a margine della presentazione del progetto 'Besta - post dimissioni' della Fondazione Ircss Besta.

"Il governo - ha sottolineato - è comunque un governo in carica per tutta la parte dell'attività corrente e la pandemia è un'attività che richiede decisioni tempestive".

Ad ogni modo Regione Lombardia "ha presentato a luglio il piano che è stato elaborato dalla Dg Welfare - ha aggiunto - che prevede due scenari rispetto a un possibile incremento dei contagi", contemplando anche la "necessità di aumentare le vaccinazioni". Infatti "abbiamo la possibilità di arrivare a 35mila o a 65mila vaccinazioni al giorno: siamo assolutamente pronti - ha concluso Moratti - stiamo lavorando sperando di non arrivare né a 35mila né a 65mila". (ANSA).