Lombardia: 715mila euro per 34 progetti sul turismo

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Sono 34 i progetti ammessi al finanziamento del bando regionale 'OgniGiorno inLombardia' per incentivare lo sviluppo di strategie di promozione turistica a livello locale, valorizzando la conoscenza delle eccellenze territoriali. Il contributo di Regione Lombardia, per la quarta, quinta e sesta istruttoria della prima finestra del bando, ammonta a oltre 715mila euro, mentre la dotazione finanziaria complessiva, a sportello valutativo, è di 4 milioni di euro.

Aperta lo scorso 2 maggio, la prima finestra resterà attiva fino ad esaurimento delle risorse e entro il 15 settembre. In totale, dopo i 57 delle prime tre istruttorie, sono 91 i progetti finanziati dal bando sino ad oggi. Le iniziative devono proporre eventi di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia o all'estero. (ANSA).