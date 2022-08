Covid: in Lombardia il tasso di positività scende al 13,4%

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Con 7.747 tamponi effettuati è di 1.042 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 13,4% (ieri era al 14%). Il numero dei ricoverati è stabile nelle terapie intensive (21, come ieri) e scende nei reparti (-6, 667). Sono 14 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 42.218.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 312 contagi (di cui 150 in città), a Bergamo 95, a Brescia 188, a Como 71, a Cremona 30, a Lecco 15, a Lodi 20, a Mantova 39, a Monza e Brianza 125, a Pavia 55, a Sondrio 14 e a Varese 47. (ANSA).

Agenzia ANSA Moratti: 'Sempre pronti per riprendere la campagna vaccinale' - Lombardia Sul fronte pandemia "stiamo seguendo costantemente l'evoluzione. Siamo pronti ogni giorno" ad avviare la campagna vaccinale. Nel piano presentato "abbiamo 7 giorni per poter partire. Nel momento in cui dovessimo vedere una recrudescenza, partiremo". (ANSA)