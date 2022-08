A luglio e agosto mezzo milione di visitatori al Duomo di Milano

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Sono stati più di mezzo milione i turisti che a luglio e agosto hanno visitato il complesso monumentale del Duomo di Milano, che include la cattedrale, le terrazze, l'area archeologica, il museo del Duomo e la chiesa di San Gottardo in Corte.

Più precisamente a luglio sono stati oltre 269 mila i visitatori (il 7% in meno rispetto al luglio 2019, prima dello scoppio della pandemia, quando erano stati 289mila), mentre ad agosto, secondo i dati che arrivano al 29 del mese, sono stati 255 mila, con un picco il 13 agosto di 11mila biglietti staccati. Numeri che confermano la crescita delle visite da inizio anno, con una performance in netto miglioramento negli ultimi due mesi.

"Nei primi sette mesi del 2022 - ha sottolineato il direttore della Veneranda Fabbrica del Duomo Fulvio Pravadelli - viaggiamo attorno a -15% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Abbiamo un'incidenza degli stranieri del 70% che è in linea, più o meno, con quello che avevamo prima della pandemia. Abbiamo avuto un ottimo ritorno anche dalle aperture serali delle Terrazze, nei mesi di giugno e di luglio, complice il bel tempo, con circa 800 visitatori a serata e dall'apertura serale del Museo del Duomo. Tra i vari luoghi del Complesso Monumentale scelti dai visitatori per il proprio tour, anche in forza delle varie iniziative di valorizzazione promosse, nettamente in incremento nel periodo estivo è stato proprio l'afflusso al Museo del Duomo, con una media di oltre 2.000 accessi al giorno nei mesi di luglio e di agosto (contro una media di oltre 1.000 visitatori nel mese di giugno)". (ANSA).