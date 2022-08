Tre roghi nella notte al campo nomadi di Vaiano Valle a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Nella notte sono scoppiati tre grossi roghi nella zona del campo nomadi di via Vaiano Valle a Milano. I vigili del fuoco sono ancora sul posto, per spegnere l'ultimo rogo appiccato nella notte, con una autopompa, due autobotti e una ruspa che servirà a smassare il materiale a cui è stato dato fuoco, soprattutto rifiuti. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella notte in tutto tre volte per spegnere gli incendi. (ANSA).