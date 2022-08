Chiesa: Zuppi, la vita dei santi è una storia d'amore

(ANSA) - PAVIA, 28 AGO - "La vita dei santi ci attrae non perché è perfetta, ma perché è una storia d'amore. Lo è anche quella di Sant'Agostino, che ci insegna che con una vita di contraddizioni si può annunciare il Vangelo". Lo ha sottolineato il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, presiedendo oggi pomeriggio nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, a Pavia, la solenne celebrazione che ha chiuso i riti per la Solennità di Sant'Agostino. Nella chiesa pavese sono custodite le reliquie del santo vescovo di Ippona: nel 2023 si festeggeranno i 1.300 anni dal loro arrivo a Pavia.

"Non dobbiamo diventare come S. Agostino, ma possiamo diventare santi - ha aggiunto Zuppi -. Santo non è un essere perfetto, ma chi impara ad amare gli altri e si fa amare da Dio.

Un amore gratuito, senza contabilità di dare e ricevere. S.

Agostino, come dice la canzone, non è colui che può dare lezioni perché non può più dare cattivo esempio: lui esprime la gioia del Vangelo".

"S. Agostino - ha affermato ancora il presidente della Cei - ha vissuto in un'epoca di cambiamenti come la nostra, nella quale la Chiesa era spesso messa in discussione. Ma lui ha amato la sua Chiesa. E anche la nostra Chiesa va amata, perché noi tutti siamo fratelli e figli". (ANSA).